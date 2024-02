Sanremo | Mazzocchi su Geolier | «Napoli è con te!»

(Di sabato 10 febbraio 2024), Pasquale– esterno del– difendedopo le polemiche sul primo posto al festival Aè polemica attorno a, il cantante napoletano che al momento è in cima alla classifica. La sua vittoria nella serata dei duetti e delle cover in particolare ha scatenato un polverone attorno di lui. Sui propri canali social Pasquale, esterno del, ha voluto prendere le sue difese. Di seguito le sue parole. «Il calcio, come la musica, sono grandissimi mezzi di comunicazione che servono a portare sempre più in alto il nome di una città, e tu ci stai riuscendo alla grande. Siamo tutti con te, il resto sono chiacchiere!».

