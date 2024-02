Sanremo | Massini commuove mezza Italia | ma la nuova destra asocial è a prova di lacrime

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Avrebbe strappato una lacrima anche a un cotoniere dell’Alabama. Stefanonon perdona e tocca: “Questo è il festival della canzonena e l’amore è stato declinato in tutte le sue forme possibili, ma c’è un amore di cui non si parla mai, l’amore per i diritti che ci spettano chiunque tu sia”. La voce dello scrittore è appena rotta dall’emozione: “All’Ariston voglio far risuonare davanti a tutte queste persone una parola che è dignità: viva la dignità”.L’argomento è serio, le morti sul lavoro: c’è chi cade da un ponteggio, chi viene maciullato da una macchina. Oltre mille persone ogni anno escono di casa al mattino e non fanno ritorno la sera.È un discorso condivisibile, persino ovvio: chi può dire: “Non sono d’accordo”. Dopo dieci minuti i commenti social, quelli più gentili: “Il comunistaccio non parla mai di doveri”. Un altro cita ...