Sanremo | l’usato sicuro va | ecco gli ascolti della quarta serata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Festival diè da decenni un appuntamento fisso nel calendario culturale d’Italia, attirando davanti alle televisioni un pubblico numeroso, composto tanto da fedelissimi di lunga data quanto da nuovi entusiasti. Questa kermesse musicale continua a macinaretenendo alta l’attenzione di un’audience ampia e variegata. Ladedicata ai duetti e alle reinterpretazioni di brani famosi si è rivelata, anche in questa edizione, la più attesa e acclamata dal pubblico. Questo appuntamento, ormai diventato un simbolo del festival, fonde la tradizione sanremese con elementi di novità, offrendo esibizioni inedite di grandi successimusica nazionale ed internazionale, portate in scena da artisti di varie generazioni. Un connubio che ha assicurato, anche quest’anno, un successo clamoroso in termini di ...