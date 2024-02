Sanremo | Lorella Cuccarini omaggia il Made in Italy con gli abiti vintage

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di sabato 10 febbraio 2024) La quarta serata del Festival dici ha fatto rivivere la storia della televisione italiana. Il merito va tutto a. La co-conduttrice ha tenuto il palco come una leonessa, in fondo questa è la sua ottava volta all’Ariston. I suoi look, tutti d’archivio e tutti celebrativi delin, hanno contribuito a questo emozionante tuffo nel passato. Lei che, con gli outfit, ha anticipato i tempi, persino quelli americani (vedi l’abito Valentino riciclato da Julia Roberts agli Oscar), ha ammaliato alla kermesse. Stringata in Dolce&Gabbana Il primo look diAlla 74esima edizione del Festival diha rivoluzionato la tradizione: niente scalinata per lei, che ha preferito un’entrata ...