Sanremo | Loredana Bertè vince il Premio della Critica intitolato a sua sorella

Si terrà questa sera, alle ore 20:40, al teatro Ariston, la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, arrivato quest’anno alla sua 74^ edizione.Ogni anno il Festival di Sanremo consegna una serie di altri premi agli artisti in gara per valorizzare testi, composizione e significato dei brani in gara. Per l’edizione 2024 il Premio della Critica ...Loredana Bertè, con il brano "Pazza", vince il Premio della ...Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2024. Stasera al fianco di Amadeus, nelle vesti di co-conduttore, c'è Fiorello: per i due è ...