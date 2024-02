Sanremo | la finale | la classifica provvisoria e i codici dei cantanti

Ecco le pagelle della prima serata del 73° Festival di Sanremo , questa sera si esibiranno tutti e 30 i Big con le canzoni in gara. Ecco le ... (fanpage)

Sanremo - al via la quinta serata : Fiorello al fianco di Amadeus per il gran finale

(Adnkronos) – Al via la quinta e ultima serata per Sanremo 2024 con Fiorello finalmente sul palco dell’Ariston nelle vesti di co conduttore al ... ()