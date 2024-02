Sanremo | la finale | inizia il Fiorello show | ancora fischi per Geolier

(Di sabato 10 febbraio 2024) Amadeus invita al rispetto dei cantanti. Aprono la serata Renga e Nek, chiude Rose Villain: la scaletta. Ospiti Roberto Bolle, Luca Argentero e Gigliola Cinquetti. Loredana Bertè vince il Premio Mia Martini Al via la quinta e ultima serata per2024 confinalmente sul palco dell'Ariston nelle vesti di co conduttore al fianco

Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scopriremo in diretta chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica ... (leggo)

Ingresso in grande stile per Fiorello nella finale di Sanremo , che si è esibito vestito di led.Continua a leggere (fanpage)

Un Sanremo coerente con la sua storia: cantautorato, mondo indie e malinconia. Uno dei brani con la melodia più bella senza sbilanciarsi in direzione del pezzo che una volta si chiamava sanremese (lo ...Fiorello entra in scena nella serata finale del Festival di Sanremo con una rivisitazione della celebre 'L'uomo in Frack' su un tappeto musicale originale, un mash-up tra Domenico Modugno e Michael ...Ospiti della serata saranno Roberto Bolle, Luca Argentero e Gigliola Cinquetti, che torna a Sanremo per celebrare i 60 anni di 'Non ho l'età'. Ci sarà anche un momento dedicato ai 70 anni della Rai e ...