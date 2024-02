Sanremo | il discorso degli agricoltori | Senza agricoltura non c' è vita

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Gliitaliani pagano lo scotto di decisioni sbagliate non basate sulla scienza. Basti pensare a politiche comunitarie quali il green deal, la direttiva sulla qualità dell'aria o il regolamento sui fitofarmaci, fortunatamente ritirata dalla Commissione UE grazie alle nostre proteste...

Dargen si smarca dalle polemiche dopo le parole della prima serata: "Non volevo essere politico, ho fatto tante cazzate nella mia vita e ho compiuto ... (fanpage)

Dargen si smarca dalle polemiche dopo le parole della prima serata: "Non volevo essere politico, ho fatto tante cazzate nella mia vita e ho compiuto ... (fanpage)

Giovanni Allevi ha commosso la platea del Festival di Sanremo 2024 assorta in un rispettoso silenzio di fronte alla testimonianza del pianista sulla ... (cinemaserietv)

È un passaggio del testo integrale del 'Discorso per Sanremo' degli agricoltori di cui Amadeus leggerà un estratto questa sera all'Ariston. Il documento è firmato da Alessandra Oldoni, Giulia Goglio, ...Amadeus leggerà un estratto concordato con gli agricoltori in protesta a Sanremo del loro discorso. Lo annuncia l'ufficio stampa Rai. Contestualmente il testo integrale inviato dagli agricoltori sarà ...Viva Sanremo!" L'ultima apparizione di Tiziano Ferro a Sanremo ...passando per Alla mia età, introdotto da un monologo.