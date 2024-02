Sanremo | il caso Geolier approda in politica | i parlamentari del Sud lo difendono

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Noi gente del Sud non fischiamo mai né un artista né uno sportivo del Nord, né di un altro paese. Forza, sei tutti noi!". Lo scrive sui social Stefano Graziano, deputato del Pd nato ad Aversa, capogruppo dem in commissione di Vigilanza Rai. Sulla stessa linea un'altra parlamentare del Sud: Pina Picierno, originaria di Santa Maria Capua a Vetere, del Pd, vice presidente del Parlamento europeo: "Leggo sui social e sui giornali che qualcuno insinua che dietro il successo dici siano giri strani, per alcuni addirittura la camorra. È uno stigma che accompagna tutte e tutti noi che siamo figli del Sud e della Campania, un pregiudizio frutto dell'ignoranza e della semplificazione", scrive sui social. La Picierno elenca i successi dell'artista napoletano ("dietroc'è un popolo di ascoltatori e ascoltatrici enorme: 85mila copie di dischi venduti nel 2023, 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify") e conclude: "Mi dispiace deludere tanti, ma il Sud è anche questo: è talento, innovazione linguistica, musicale alle volte talmente fiero e complesso che non riuscite a capirlo. Un abbraccio a, fiero rappresentante del Sud e della nuova canzone napoletana". Un altro esponente dem, il capo delegazione all'Europarlamento Brando Benifei, spezzino, non cita maima in un post dedicato ascrive: "Caro popolo di @X: stasera, per salvare la baracca in un contesto elettoralmente complicato, quale strategia di voto utile bisogna portare avanti?".