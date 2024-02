Sanremo | i numeri parlano chiaro | ecco chi vincerà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tutto dice Geolier. Con la vittoria nella serata dei duetti e delle cover, il rapper napoletano pone una seria candidatura per la vittoria finale al 74esimo Festival di. Televoto e radio sono dalla sua parte, come evidenziato nella terza serata, con una divisione dei voti al 50 per cento tra i due. Il televoto sarà decisivo nella serata finale, fornendo un terzo dei voti per determinare l’artista vincitore. La popolarità di Geolier non si limita solo al televoto; guida anche gli ascolti sulle piattaforme digitali, primeggiando nella classifica della settimana del Festival. Tra i suoi rivali, Annalisa si posiziona seconda, seguita da Mahmood e Angelina Mango, delineando un quadro di preferenze negli ascolti. La passione del pubblico, manifestata attraverso il voto e il passaparola, gioca un ruolo cruciale, evidenziando come il sostegno a un artista possa ...