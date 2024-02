“Sanremo” | Giulia De Lellis commenta l’esibizione dell’ex Irama

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 febbraio 2024) Personaggi Tv.Deha sempre dichiarato di essere una grande appassionata di musica. Per questo ha trascorso la serata di ieri, venerdì 9 febbraio 2024, a guardare il Festival diin televisione. Ieri, i cantanti in gara, si sono esibiti con delle cover cantante insieme ad artisti di successo., ex fidanzato diDe, è salito sul palco diinsieme a Riccardo Cocciante e insieme hanno cantano “Quando Finisce un Amore”. Come ha reagito la ex quando ha assistito alla performance? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, stasera la finale: la scaletta, gli ospiti e come viene scelto il vincitore Leggi anche: “”, Geolier fischiato all’Ariston: interviene Myrta Merlino La ...