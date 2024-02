Sanremo | Geolier vince la serata cover ma l’Ariston non apprezza

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladel Festival diè un dono dal cielo per tutti gli amanti della musica. Nuove leve accompagnate dai grandi nomi della musica, oppure duetti improvvisati tra grandi amici, che riescono a coinvolgere il pubblico proprio perché a divertirsi sono per primi gli artisti sul palco. Tante emozioni e spesso una nostalgia L'articolo proviene da Il Difforme.

“Vieni a Sanremo con noi” Voto: 5 ...Look da guaglioni gangster per Geolier, Guè, Luchè e Gigi D'Alessio: total black senza particolari guizzi. Avranno trionfato ma per noi è no. Non classificati.A trionfare è stato poi Geolier accompagnato dal trio composto da Guè ...esibirà Tananai mentre dal palco della nave Smeralda ci sarà Tedua. Scaletta finale Sanremo 2024: ordine di uscita dei ...Oltre al televoto hanno contribuito a determinare la top 5 anche il voto della nuova giuria delle Radio e quello della Sala Stampa ...