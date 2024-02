Sanremo e il caso Poltronesofà | “È telepromozione | ancora più grave che Amadeus non pronunci il marchio”

(Di sabato 10 febbraio 2024) La presenza delle poltrone più famose d'Italia all'Ariston continua a far discutere. Il presidente dell'Unione Consumatori Massimiliano Dona risponde in questa intervista alle spiegazioni della Rai, contestando la modalità di realizzazione degli sketch: "Si continua a nascondere pubblicità a un pubblico spesso ignaro di assistere a una".

(Adnkronos) – Festival di Sanremo , per il Codacons ci sarebbe un “nuovo caso sospetto di presunta pubblicità occulta” . E’ quanto dichiara in una ... ()

(Adnkronos) – Festival di Sanremo , per il Codacons ci sarebbe un “nuovo caso sospetto di presunta pubblicità occulta” . E’ quanto dichiara in una ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Festival di Sanremo , per il Codacons ci sarebbe un “nuovo caso sospetto di presunta pubblicità occulta” . E’ quanto dichiara in una ... ()

Esiste una “Questione Geolier”. Se fino all'altro giorno non conoscevi Geolier significa che sei vecchio o, banalmente, un “non napoletano”. Se sei ... (liberoquotidiano)

Sul caso Ferragni , Amadeus scende in campo e dice la sua dopo le svariate domande dai giornalisti in conferenza stampa (ilgiornale)

Nella serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover, Angelina Mango ha reso omaggio a suo padre Pino Mango cantando "La rondine" con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma. L'esibizione ...È subito corsa ai biglietti per Irama il 3 agosto in Piazza Castello di Reggio Calabria. Entusiasmo tra i fan reggini e calabresi ...Non a caso, la collaborazione con Fedez e Mara Sattei, con i quali ha pubblicato la hit estiva La Dolce Vita, arriva proprio nell'estate del 2022, dopo Sanremo. Tra l'altro, il brano con cui si è ...