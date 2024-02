Sanremo | duetti e non solo | quello che non hanno il coraggio di dirvi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sto dietro al Festival dal letto, la sera, e dalla poltrona dell’ospedale, la mattina e ricordo i tempi del roof, il tetto sull’artista dovemesso la sala stampa piena farcita di giornalisti o presunti tali, dodici, quindici ore al giorno, ho letto che nei bagni si consumerebbe ogni genere di perversione più o meno artistica, sarò sfigato io che in anni ci ho trovatoun convulso scorrere di prostate, inclusa la mia. E non ne ho nessuna nostalgia. Perché i giornalisti, molti presunti, asono di due specie: vecchioni con la verità in tasca, che si fanno vedere quel minimo per farsi vedere, e seguono il 90% dallo schermo della stanza d’albergo, e cacciatori di dote che stanno lì a oltranza, seguono tutto del megaschermo del roof e sospirano: ma chi me lo fa fare. Ma non rinuncerebbe mai, piuttosto fanno fuori la stirpe ...