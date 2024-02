Sanremo | Chiara Ferragni si commuove davanti a Clara e Ivana Spagna con “Il cerchio della vita” – Il video

(Di sabato 10 febbraio 2024) «Piangerò sempre per questa canzone». Il post è diche l’anno scorso sul palco dell’Ariston era la co-conduttrice mentre quest’anno segue il Festival didal divano di casa. L’influencer apprezza l’esibizione dicon la colonna del film Disney “Il re leone”, la celebre “Il”. Amadeus: «? Se me lo avesse chiesto, gli avrei permesso di tornare a» «Dato che John Travolta e Russell Crowe non li hai inti tu, se si autoinsse, la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi errori di comunicazione?», ha chiesto ...

Le parole del direttore artistico Come noto non è un momento particolarmente positivo per Chiara Ferragni dopo il pandoro Gate. Un anno fa ... (361magazine)

sicuramente aiutati dal sostegno ricevuto dai follower di Chiara Ferragni. E ieri Spotify ha annunciato che per la prima volta la playlist di Sanremo è la più ascoltata al mondo. Il regolamento del ...È l'incipit del comunicato completo del movimento dei trattori letto sul palco di Sanremo da Amadeus e concordato con i ...Per questo stiamo protestando in questi giorni: chiediamo una legge chiara ..."Per questo - sostengono - stiamo protestando in questi giorni: chiediamo una legge chiara che garantisca la giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, con reciproci benefici per ...