Sanremo | boom storico nella serata cover | 67 | 8% di share L’ironia di Fiorello | “Ama | fonda un partito…”

(Di sabato 10 febbraio 2024)di2024, dove Amadeus torna a battere sé stesso e registra un record. La quartadel festival è stata vista in media, dalle 21.25 all’1.59, da 11.893.000 spettatori con il 67,8% di. L’anno scorso la media dellaera stata, dalle 21.25 all’1.59, di 11.121.000 spettatori con il 66,5% diAmadeus batte di nuovo se stesso Un successo enorme, nonostante chi alla vigilia avesse contestato proprio la durata della. Ma anche la media “trasversale” non ha intaccato gli ascolti: la prima parte della ...

Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 , durante la quale i trenta artisti in gara hanno portato sul ... (isaechia)

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Dopo la storia avuta nella ...Contestato da un Ariston animatissimo il verdetto delle giurie e del televoto in particolare. Per Sanremo quarta serata col botto. Il bilancio è stato di 11,9 milioni di spettatori con il 67,8%, senza ...Sanremo, boom della serata cover di Sanremo. La quarta serata (dalle 21.15 all'1.59) è stata seguita in media da 11 milioni 893mila telespettatori pari al 67.8% di share. L'anno ...