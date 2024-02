Sanremo | Avitabile applaude Geolier | “Vince perché è bravo”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 10 febbraio 2024) "I fischi una forma di razzismo? Per carità, il problema non esiste, chi ama la musica non si preoccupa di queste cose" "Il successo di? Nessuna sorpresa per noi. E' da tempo che noi segnaliamo questo artista. Il brano sanremese è proprio la sua musica, in pieno suo stile, la bravura dil'avevamo