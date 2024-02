Sanremo | Angelina Mango da brividi | non trattiene l’emozione in diretta | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Era uno dei momenti più attesi di questa quarta serata del Festival di. L’esibizione di, figlia d’arte, che ha interpretato uno brani più famosi e conosciuti di suo papà: la Rondine. Un momento davvero emozionante che ha commosso tutti., sorpresa speciale a(ANSA-IlCorrieredellacittà.com)In tanti, nonostante l’orario, hanno atteso il suo ingresso sul palco dell’Ariston. Per lei infatti,, uno dei talenti più amati della next gen della musica italiana, in programma non c’era un duetto come per tutti gli altri big in gara. Nessun artista, nessuna band. Ma un qualdavvero di unico e irrepetibile, specie in una cornice come quella di: ...