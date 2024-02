Sanremo | Amadeus lascia dopo 5 edizioni | il nome in cima alla lista della Rai per sostituirlo

(Di sabato 10 febbraio 2024)cinqueconsecutive: sul web parte già la caccia per la scoperta del suo successore. Il Festival di2024 sta volgendo al termine, manca ormai soltanto la serata finale per scoprire chi sarà il vincitoresettantaquattresima edizionekermesse musicale più famosa d’Italia: sarà una serata molto importante anche perche, salvo incredibili colpi di scena dell’ultima ora, darà il suo addioconduzione del Festivalcinqueconsecutive e25 puntate condotte di seguito, un record.: ecco i nomi per ...

A inizio puntata Amadeus svela la classifica provvisoria delle prime quattro serate. Solo dopo parte il televoto. Primi a esibirsi Renga e Nek, chiude Rose Villain. A fine esibizioni sarà stilata la ...Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scoprire chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica generale con tutti e 30 i cantanti. Questa sera verrano ...La finale di Sanremo 2024 sarà come al solito una lunghissima cavalcata. Stando alla scaletta, la serata dovrebbe concludersi alle 2.40, quando Amadeus annuncerà il vincitore di questa edizione. Non è ...