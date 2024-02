Sanremo | Amadeus | ‘dispiaciuto per fischi Geolier | non li trovo giusti’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

"A me dispiace sempre quando sento deicontro qualcuno.è un ragazzo molto amato, ha talento, evidentemente nella somma ei voti di ieri se è risultato il primo vuol dire che è stato votato". Lo ha dettocommentando idella platea ieri sera all'annuncio della vittoria dinella serata delle cover di Sanremo. "Ci sta nella storia del festival il disappunto, fa parte del gioco. Ili ho trovati non giusti nei confronti di un ragazzo di poco più di vent'anni -ha aggiunto- Si vedeva dall'espressione che ci è rimasto male, quella per lui è una serata che non dimenticherà mai"."Non dimentichiamo che c'era Guè, Luché, Gigi D'Alessio, e la performance è stata confezionata bene -scandisce il conduttore- Sono de'll'idea che le persone non vadanoate, ha fatto il suo mestiere e va rispettato il pensiero di chi lo votato".rivela di njon aver ancora parlato con il rapper napoletano dopo la serata: "Non l'ho potuto incontrare dopo, ma è un ragazzo forte e questo amore credo che lo fortifichi ancora di più".