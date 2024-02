Sanremo | al via la quinta serata | Fiorello al fianco di Amadeus per il gran finale

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) – Al via lae ultimaper2024 confinalmente sul palco dell'Ariston nelle vesti di co conduttore aldi, uomo dei record negli ascolti con lo share più alto di sempre. Il, che si apre con la Banda dell'Esercito e l'Inno di Mameli, vede protagonisti

Roma, 10 febbraio 2024 – Sarà la serata decisiva per i 30 big in gara a Sanremo 2024 . L’ultimo passo verso la vittoria dell’iconico Leone d’oro. Per ... (quotidiano)

Lo scrittore sfrutta le polemiche sanremesi per un pretestuoso attacco al governo: "Ha cercato in tutti i modi di anestetizzare il festival". Ma ... (ilgiornale)

La Rai di governo, poi, ha cercato di rendere Sanremo il più sterile possibile e invece l'arte è arte, e ha saputo trovare la via per mostrare il Paese, quello vero".Ci siamo. Quinta e ultima serata per Sanremo 2024 con Fiorello finalmente sul palco dell'Ariston nelle vesti di co conduttore al fianco di Amadeus, uomo dei record negli ascolti con lo share più alto ...All'Ariston si inizia con Renga e Nek e si chiude con Rose Villain. Le tappe della lunghissima serata conclusiva del Festival ...