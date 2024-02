Sanremo 2024 | vince Geolier | l’Ariston lo sommerge di fischi e in molti abbandonano il teatro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 febbraio 2024) E’ andata ala vittoria nella serata delle cover, la quarta del Festival di. Un trionfo che non ha di certo riscosso i favori del: andiamo a vedere che cosa è successo Finale davvero movimentato quello della quarta serata del Festival di. Durante la lettura della classifica quella che, per, sembrava la vincitrice designata ovvero Angelina Mango è stata scalzata al primo posto da. Il rapper napoletano, protagonista delle prime tre serate per aver catalizzato tutto il pubblico partenopeo dalla sua parte, ha ottenuto il primo premio in palio di questondo affiancato da Guè Pequeno, Luché e Gigi D’Alessio....