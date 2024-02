Sanremo 2024 VIDEO i fischi della sala stampa alla vittoria di Geolier | Guè | Luchè e Gigi D’Alessio

Sanremo continua a stabilire nuovi record , con il 67,8% di share registrato ieri durante la serata cover. Questo segna il miglior risultato per la ... (panorama)

Lo showman scherza: "Visti i risultati, viva il Ballo del Qua Qua". Superospiti Bolle, Argentero e Cinquetti "A me dispiace sempre quando sento dei ... (sbircialanotizia)

Si conclude stasera il 74° Festival della Canzone Italiana. Tutto è pronto per l'Ultima Serata di Sanremo 2024 ; scopriamo cosa succederà oggi. (comingsoon)

E, dopo l'omaggio al brano del 1984 scelto da Gazzelle, e cantato con Fulminacci, nella serata delle cover al festival di Sanremo, entrambi gli artisti romani saranno ospiti di Venditti nella serata ...L’agricoltore di Guasila rappresentante sardo della contestazione arrivata fino all’Ariston: «Nessun rimpianto per non essere saliti sul palco. Ora andiamo avanti» ...MILANO - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": ...