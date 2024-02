Sanremo 2024 | vergognoso attacco a Geolier | “Non senti di aver rubato la vittoria?”

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’di una giornalista nei confronti del rapperdurante la conferenza stampa di. Durante la conferenza stampa tenutasi oggi, una giornalista ha rivolto adelle domande che hanno lasciato l’intera sala sbigottita. “Hai vinto, complimenti. Ma non tidila? Oggettivamente c’erano esibizioni che meritavano di più. Fossi in te, mirei a disagio”, sono state le parole pungenti della giornalista. Unche ha destato indignazione, considerando cheè solo uno dei tanti concorrenti in gara. Con freddezza e maturità,ha risposto alla giornalista, dimostrando di ...

Sanremo 2024 , l’abito di Diodato per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Diodato per la serata finale ... (tpi)

Sanremo 2024 , gli abiti di Francesco Renga e Nek per la serata finale del Festival : stilista , look , vestiti Quali sono gli abito ( vestiti ) di ... (tpi)

Sanremo 2024 , l’abito di Rose Villain per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Rose Villain per la ... (tpi)

Sanremo 2024: Gigliola Cinquetti, chi è il marito Luciano Teodori, figli. La cantante di Non ho l'età ospite al Festival alla finale ...L'ex sindaco di Napoli De Magistris dice la sua su Instagram in merito ai fischi per Geolier al festival di Sanremo ...Roma, 10 feb. (askanews) – “Geolier è la rappresentazione di un Sud che vuole competere, sa di poterlo fare e con tanta consapevolezza dimostra di essere forte, vincendo. E’ un modello per le nuove ge ...