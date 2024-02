Sanremo 2024 | Travoltagate | il parere del giurista a Notizie com

(Di sabato 10 febbraio 2024) Se ripensiamo a quello del 2023, il Festival diè una vera e propria passeggiata. Non ci sono stati particolari colpi di scena, anche se manca ancora l’ultima serata e non è detta l’ultima parola. A grandi linee però, si può dire che il pubblico ha avuto la possibilità di guardare uno show tranquillo, senza grandi colpi di testa da parte di ospiti ed artisti. Insomma, niente a che vedere con palchi distrutti, limoni e gossip. Tuttavia, il Festival diha fatto comunque parlare di se per il caso (doppio) di John Travolta, ribattezzato. Fiorello, John Travolta, Amadeus mentre ballano il Ballo del Qua Qua a(Ansa Foto) –.comLa presunta pubblicità occulta L’attore avrebbe fatto pubblicità all’azienda di scarpe U-Power, ...

Sanremo 2024 , l’abito di Alessandra Amoroso per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Alessandra ... (tpi)

Sanremo 2024 , l’abito di Angelina Mango per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Angelina Mango per la ... (tpi)

Sanremo 2024 , l’abito di Irama per la serata finale del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Irama per la serata finale del ... (tpi)

Sanremo 2024 , gli abiti dei Santi Francesi per la serata finale del Festival : stilista , look , vestiti Quali sono gli abiti ( vestiti ) dei Santi ... (tpi)

Sanremo, 10 feb. (askanews) – “Riguardo a Dargen ho sentito la necessità di parlare, ci ho pensato tanto e mi sono detto che avrei avuto molte occasione per parlarne, mi aspettavo più domande nelle in ...A che ora finisce la serata finale del Festival di Sanremo 2024 in onda stasera, 10 febbraio, su Rai 1 Come da tradizione, le serate del Festival sono piuttosto lunghe, in particolare quest’anno in ...Sanremo 2024: quando canta (a che ora) Geolier durante la serata finale del Festival: l'orario. Tutte le informazioni nel dettaglio ...