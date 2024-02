Sanremo 2024 | Tedua | “Vorrei non sentire più la mia voce che gratta perché ho fumato tre canne prima di registrare” | il racconto del rapper

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) “L’autocritica pretende consapevolezza” el’ha trasformata in arte. Nato a Cogoleto, in provincia di Genova, Mario Molinari, in arte, è riuscito a costruire il proprio successo grazie alla genuinità dei ragazzi di provincia, mischiata alla curiosità di chi la vita, e la musica, ha l’ambizione di viverla appieno. Una storia, quella del, iniziata col sottofondo del mar ligure e proseguita con i frenetici ritmi milanesi. Partito con la mentalità del ‘ragazzo di strada’ (dove per ‘strada’ s’intende un contesto culturale vissuto tra l’immersione di beat, gare di freestyle e tanta voglia di riscatto sociale),si è fin da subito inserito nel contesto rap/hip hop. Il centro nevralgico di Mario e moltissimi altri colleghi – molti dei quali genovesi – è stata Milano. Città che ha spalancato le porte ...