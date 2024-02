Sanremo 2024 | serata finale | la scaletta | aprono Renga e Nek

ROMA (ITALPRESS) – La quarta serata del Festival di Sanremo dalle 21.25 alle 01.59 registra il 67,8% di share con 11 milioni 893 mila spettatori. La prima parte dalle 21.25 alle 23.35 ottiene il 65,1% ...La vittoria di Geolier nella serata delle cover ha provocato un vespaio di polemiche. Il pubblico di Ariston, nel corso di Sanremo 2024, parteggiava apertamente per Angelina Mango e per la sua ...Anche quest'anno è stato un periodo intenso per il medico dell'Ariston, che ha dovuto occuparsi del pubblico arrivato a Sanremo per seguire i propri idoli. Sono stati più di 90 gli interventi ...