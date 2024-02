Sanremo 2024 | serata duetti e cover Il vincitore 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 febbraio 2024), venerdì 9 febbraio:. Ecco il24, i 30 BIG in gara si sono esibiti connella quarta. Il 6 febbraio su Rai Uno é iniziata la 74esima edizione condotta da Amadeus che ha visto la partecipazione in qualità di co-conduttori, Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, e perlaè arrivata Lorella Cuccarini. Domani sera, andrà in onda la finale della kermesse musicale e il conduttore Amadeus sarà affiancato eccezionalmente da Rosario Fiorello. LEGGI ANCHE: Il confronto tra Greta Rossetti e Marco Maddaloni Il vincitore della quartaAmadeus e Lorella Cuccarini ...