Sanremo 2024 | serata delle cover | bravo Geolier | ma il podio era di Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 febbraio 2024) Festival di: questa sera, sabato 10 febbraio, sarà decretato il vincitore dell’ultima edizione condotta da Amadeus. Lae dei duetti registra il 67,8% di share: una media di 11.893mila telespettatori. Sul palco si sono alternati tantissimi artisti che hanno fatto cantare, ballare e anche riflettere tutta l’Italia. (Ansa Foto) cityrumors.itA vincere, secondo la Sala Stampa, tv e web, radio e pubblico col televoto è, che ha portato all’Ariston Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Non tutto il pubblico dell’Ariston però, è stato felice della classifica: al momento della premiazione molte persone sono andate via e ci sono stati moltissimi fischi in sala. “È stato bruttissimo, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, ...