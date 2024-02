Sanremo 2024 | record di share per il venerdì dell’era Auditel

(Di sabato 10 febbraio 2024)fa ancora. Il 67.8% dimesso a segno ieri dalla serata cover rappresenta il miglior risultato per la serata del, dal 1987. Al secondo posto proprio l’edizione 1987, condotta da Pippo Baudo con Carlo Massarini, con il 67.50% raccolto dalla penultima serata del festival. Boom nella serata cover di, dove Amadeus torna a battere se stesso e registra unstorico. La quarta serata del festival è stata vista in media, dalle 21.25 all’1.59, da 11.893.000 spettatori con il 67,8% di. L’anno scorso la media della serata cover era stata, dalle 21.25 all’1.59, di 11.121.000 spettatori con il 66,5% di. L'articolo ...

Sanremo , 10 febbraio 2024 – Sanremo , ultimo atto: stasera su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston, andrà in onda la finale della 74ª edizione del ... (quotidiano)

Sanremo 2024 è arrivato alla quarta serata, quella dedicata alle cover. I 30 artisti in gara hanno proposto le loro versioni di brani famosi, accompagnati da ospiti d’eccezione. La serata è stata ...VivaSanremo!': in compagnia di Biggio, Casciari, Alessia Marcuzzi e tutta la banda, in diretta sotto la pioggia, Fiorello ha scaldato l'atmosfera all'esterno dell'Ariston al termine della quarta ...Sanremo 2024 giunge alla sua serata finale. Oggi, sabato 10 febbraio, conosceremo il nome del cantante vincitore della 74° edizione della kermesse canora. Al fianco di Amadeus ci sarà in veste di ...