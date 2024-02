Sanremo 2024 | quinta serata | ordine di esibizione e ospiti della finale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di, dopo la vittoria di Geolier nelladedicata alle cover e ai duetti. E dopo la co-conduzione di Lorella Cuccarini, ad affiancare Amadeus arriva il ‘socio’ storico Fiorello, con cui – secondo le intenzioni dichiarate – il direttore artistico concluderà per ora l’esperienza all’Ariston. OspiteRoberto Bolle, che in conferenza stampa ha anticipato qualcosasua performance. “È una grandissima emozione essere qui, tornare al Festival”, racconta il danzatore. “Sono già stato due volte ama quando Amadeus mi ha chiamato per questa edizione sono stato super felice. E per questo ho detto immediatamente di sì, assolutamente ci volevo essere”, prosegue Bolle. “Anche se c’era un piccolo problema. – ...

"Non solo gusto personale, ecco cosa guardare per giudicare" Mai così tante pagelle per i cantanti del Festival di Sanremo. Dai gruppi di ascolto al 'battitore libero', che sia aspirante influencer a ...Il 67.8% di share messo a segno ieri dalla serata cover rappresenta il miglior risultato per la serata del venerdì dell'era Auditel, dal 1987. Al secondo posto proprio l'edizione 1987, condotta da Pip ...La fanbase più potente tra quelle dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024, a poche ore dalla finale di questa sera, mentre impazza il toto-vincitore È quella di Angelina ...