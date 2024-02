Sanremo 2024 | quando canteranno i big campani | l’ordine di uscita dei cantanti

Come ha fatto Geolier a vincere la serata delle cover al Festival di Sanremo 2024 ? Da ieri sera, questa è la domanda che in tanti si pongono sui ... ()

"I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso. Ieri mi sono esibito davanti all'Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, veramente. Però alla fine è un ...E' febbre del sabato sera per la finalissima della 74esima edizione del Festival di Sanremo: Amadeus e Fiorello sono intervenuti nella consueta conferenza stampa prima della serata, tuttavia ...Stop a C’è posta per te. Stasera, sabato 10 febbraio 2024, non andrà in onda. Il programma condotto da Maria De Filippi subirà uno slittamento ...