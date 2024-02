Sanremo 2024 | proteste sui social per il televoto | “Non arriva la conferma”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) È iniziata da poco la finale del Festival diquando, su Twitter (o X) nasce già la prima polemica. Nel mirino c’è il sistema di: “Non va. Iniziamo bene.. nonmessaggio di”, scrive un utente. Quindi altri commenti: “Ma ilfunziona? Non miil messaggio di”, “Rega non miil messaggio di, come devo fare?”, “Ilnon va. Ho già mandato due sms ma niente”. Pare, dunque, che non arrivi il classico messaggio: “Grazie per aver votato” con il costo addebitato e il link che collega al regolamento Rai di. Ma come si vota? Telefono fisso 894.001 oppure SMS a 474.475.1 per un max di 5 voti. I codici sono i seguenti: 01 Renga Nek ...