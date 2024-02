Sanremo 2024 | pronostici Sisal | sfida a tre tra Angelina | Geolier e Annalisa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Era il 1951 quando per la prima volta si alzò il sipario dell?Ariston dando inizio a quella tradizione che perdura da 74 anni e fa sì che nella prima settimana di febbraio, tutta Italia si fermi: il Festival diè da allora parte integrante della nostra storia, uno specchio che, tra note, parole e spettacolo, riflette i cambiamenti e le evoluzioni della società e del costume italiani. Nell?Italia del dopoguerra il Festival fu la ?grande evasione?, capace di intrattenere, donando leggerezza e divertimento a un Paese pieno di speranze e desideroso di dimenticare anche solo temporaneamente i problemi del mondo. Quest?anno come non mai, forse, il clima che ha circondatoè stato vicino a quella prima edizione: Amadeus si è rivolto a un?Italia inserita in un contesto internazionale instabile, ma con tanta voglia di leggerezza, di varietà, di divertimento.ha superato ogni record di share ? come gli espertiavevano pronosticato ? e unito generazioni diverse sulle note di ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, di ‘Una terra promessa’, di ‘E poi’, facendo cantare sia i fan de I Ricchi e Poveri e della Berté, sia quelli de La Sad e dei BNKR44 e rievocando, anche nella serata dei duetti, i 74 anni della storia di un Festival che è anche, inevitabilmente, la storia di un?Italia che non ha mai smesso di giocare ed emozionarsi. Anche stavolta, infatti, come negli ultimi quarant?anni, il pubblico ha sostenuto i propri brani e cantanti preferiti, tentando di indovinare gli esiti della gara e di viverne le emozioni in prima persona. Questo anche grazie ache rimane accanto a tutti i fan del Festival e ne condivide l?entusiasmo attraversoe analisi sulla gara, come quelle che oggi fanno ben sperare in una vittoria femminile dopo ben 10 anni.Mango, per gli esperti, è la candidata alla vittoria del Leone d?Oro: il trionfo è offerto a 2,00. La talentuosa figlia del cantautore scomparso nel 2014 non ha smesso di stupire e affascinare fin dalla prima serata del Festival e la sua ‘La Noia’ è già un indiscusso successo. Inoltre, la possibilità che vinca una donna è data a 1,57, mentre che il vincitore del Festival provenga da un talent è a 1,72. Due cluster in cuirientra perfettamente. Non è la sola, però, perché, data a 7,50, è pronta a dare la zampata vincente: pur perdendo posizioni in classifica è un?indiscussa protagonista die con la sua ‘Sinceramente’ ha fin da subito conquistato il pubblico. La cantautrice ligure rimane una delle rivali più temibili per la vittoria: il duello, che ricorda quello di Arisa e Renga nel 2014, va avanti da una settimana. Chissà che anche questa volta non ci sia il sorpasso finale? I giochi, però, non possono dirsi ancora chiusi, poiché il testa a testa tra le due, dopo la seconda puntata, è stato interrotto dalla risalita di. In pochi giorni ‘I p? me, Tu p? te’, infatti, ha già totalizzato 2 milioni e 330mila ascolti ed è al momento in testa alla classifica degli streaming, contro 1 milione e 649mila raggiunto dalla rivale al podio. Una vittoria del rapper si gioca a 2,50. A ben guardare gli ascolti occorre aspettare la fine di stasera, poiché sul podio potrebbero infine trovarsi altri temibili nomi come Irama, a quota 12, Ghali, a 20, o Mahmood con l?hit Tuta Gold offerto a 25, senza dimenticare come la ?Pazza? Loredana Berté, data a 16, non sia mai scesa sotto la quarta posizione nei. Con la sua anima rock e ribelle, l?icona del pop italiano, ha infatti portato sul palco un brano sincero e schietto che parla di lei e, così, arriva dritto al cuore di chi ascolta. È per questo che la cantautrice è stata, fin dalla prima serata, la favorita alla vittoria del Premio della Critica intitolato a sua sorella Mia Martini: a contenderle il successo Fiorella Mannoia e la sua Mariposa con l?Onda Alta di Dargen D?Amico e con Casa mia di Ghali che sono in agguato. Anche per gli ultimi posti, infine, vi è una battaglia in corso: i BNKR44 sono i più probabili candidati all?ultimo posto in classifica con quota 1,50; preceduti da Fred De Palma che con quota 3,00 si posizionerebbe come penultimo.Cosa dire, quindi, di questa 74° edizione? Il mix di generi ed età che ancora una volta Amadeus è stato capace di portare aha dato vita a una competizione entusiasmante, che si prospetta al cardiopalma fino alla fine. Tutto, infatti, potrebbe cambiare perché sul palco dell?Ariston tutto è imprevedibile, ma ?si ama? anche per questo! L'articolo CalcioWeb.