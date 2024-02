Sanremo 2024 non è mica Bruxelles | la protesta dei trattori si riduce a un comunicato dopo mezzanotte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Era da poco passata ladi questa quarta serata piena di brividi, com’è sempre quella delle cover, quando, per usare un c vecchio modo dire, la montagna ha partorito il topolino. Giorni ad annunciare sfracelli,che assediano l’Ariston, mucche in corso Matteotti, letame sparso sul festival e poi… e poi ( no, Giorgia non c’entra). E poi un signore consegna ad Amadeus, che finge (un po’ male questa volta) la sorpresa, un, che più democristiano non si può, in cui i famosi agricoltori rivendicano il diritto di lavorare nel migliore dei modi. E chi può non essere d’accordo? E così è finita lì, in un attimo fuggente e non certo indimenticabile. Come è giusto che sia, perché le proteste che in passato si sono inserite clamorosamente nel festival (ricordate gli operai dell’Italsider?) lo hanno fatto per ...