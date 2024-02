Sanremo 2024 | Luca Argentero | “Mi sento un rottame | ho la pancia e le rughe Vorrei andare in pensione a 55 anni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Miun. Ho la testa ormai grigia, la, le“. Eppure a vederlo non si direbbe. Chissà quanti vorrebbero essere uncosì come dice di essere. Il “doc” più famoso della tv arriva atra gli ospiti della finale in programma il 10 febbraio. 46il prossimo aprile,nell’aprile 2023 si era raccontato al Corriere della Sera tra passato e presente, a partire dai ricordi di quando era un giovane studente di Economia che lavorava in un bar discoteca per pagarsi le tasse: “Ora non mi metterei qui a spiegare minuziosamente che cosa si assume o con chi si trascorrono le notti, però possiamo dire che sono stato un giovane come tanti altri, purtroppo. Oggi che sono un ...