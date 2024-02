Sanremo 2024 | Loredana Bertè vince il Premio della Critica Mia Martini | Angelina Mango il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla

Segui in diretta tutti gli aggiornamenti Festival di Sanremo : i cantanti in gara, gli ospiti, la scaletta e tutto ciò che accade sul palco ... ()

Sanremo, tutto pronto per la finale. A co-condurre Fiorello. Sul palco arriva Roberto Bolle. E poi un pezzo di storia della musica italiana, con Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di Non ho ...Sanremo, 10 feb. (askanews) – All’inizio della finale del Festival di Sanremo, ecco la classifica provvisoria dei 30 artisti in gara, nella somma del televoto, sala stampa e radio. Geolier guida la ...Come si decreta il vincitore del Festival di Sanremo Nella finale, ossia la quinta e ultima serata del 10 febbraio, vengono reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara. Viene comunicata al ...