Sanremo 2024 | l’ordine di esibizione dei cantanti nella serata finale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Cresce l’attesa per ladel Festival di. Questa sera conosceremo il vincitore della kermesse. Intanto, Amadeus ha reso notodideiin gara. Eccolo di seguito. 1) Renga e Nek, 2) Big Mama, 3) Gazelle, 4) Dargen D’Amico, 5) Il Volo, 6) Loredana Berté, 7) Negramaro, 8) Mahmood, 9) Santi francesi, 10) Diodato, 11) Fiorella Mannoia, 12) Alessandra Amoroso, 13) Alfa, 14) Irama, 15) Ghali, 16) Annalisa, 17) Angelina Mango, 18) Geolier, 19) Emma, 20) il Tre, 21) Ricchi e Poveri, 22) The Kolors, 23) Maninni, 24) La Sad, 25) Mr Rain, 26) Fred De Palma, 27) Sangiovanni, 28) Clara, 29) Bnkr44, 30) Rose Villain. LEGGI ANCHE: Le pagelle della quartadel Festival

