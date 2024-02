Sanremo 2024 | le pagelle della quarta serata Cover del Festival

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 10 febbraio 2024), le, duetti) delÈ ladelle, una delle più attese e belle deldi. Questa sera i 30 cantanti in gara si esibiscono in spettacolari duetti, nelledi alcune delle più belle canzonimusica italiana e internazionale. Alla conduzione Amadeus affiancato dalla co-conduttrice Lorella Cuccarini. Di seguito tutti i voti di TPI ai concorrenti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi. Lorella Cuccarini 9 – Regina dello spettacolo. In pochi minuti – con un numero che è già da storiatv – condensa la sua carriera, da bambina ...