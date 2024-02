Sanremo 2024 | le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 10 febbraio 2024)– Ed eccoci arrivati al “The Grand”. Come dico sempre io: “Tutte le cose belle hanno una fine”. E questa sera finisce ahimè anche il 74esimodi. Un’edizione davvero straordinaria sia per l’audience, sia per i cantanti, sia per gli special guest. Vorrei condividere con voi una breve riflessione, ma profonda: non vi è stata alcunadi questodove la moda non sia stata co-protagonista del palco insieme alla musica. E questo è un grande statement su cui riflettere, anche e soprattutto per il futuro. Infattiè la grande festa di tutti gli italiani, il grande evento di cui essere orgogliosi. Così come per il nostro Made In Italy, soprattutto legato ...