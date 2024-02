Sanremo 2024 | la scaletta della serata finale Quando canteranno i Big lombardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Imperia) – Archiviata lapiù “canterina”, quella delle cover, è conto alla rovescia per ladel 74esimo Festival di, oggi sabato 10 febbraio. Laprevede sul palco tutti e trenta i Big in gara, che saranno presentati anche dal co-co Fiorello, che torna al fianco di Amadeus. Come funziona il voto A inizio di puntata Amadeus svelerà la classifica provvisoria basata sulla media delle prime quattro serate e darà il via alla votazione che coinvolge solo il televoto. A fine esibizioni sarà stilata la classifica complessiva e le prime cinque canzoni saranno riproposte e si procederà poi, ripartendo da zero per la top five, a una nuova votazione di tutte e tre giurie, che decreterà il vincitore: televoto (34%),sala stampa, tv e web (33%) e ...