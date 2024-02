Sanremo 2024 | la scaletta della finale | orari | ospiti | ordine di uscita sul palco

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ecco laseratadi, che decreterà chi vincerà l'edizione n° 74 del Festival: ecco gli, l'didegli artisti sule gli. Si cercherà di finire prima delle 2:00 in questa quinta serata dima non sarà cosa facile perchè,alla mano, ci saranno 30 canzoni da ascoltare e diversida far esibire. LaNon è detto che questa sia l'ultimadiper Amadeus (già in altre occasioni abbiamo assistito al gioco del ...