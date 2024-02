Sanremo 2024 | la scaletta della finale e gli ascolti incredibili della serata delle cover e dei duetti

Festival di Sanremo 2024 - la conferenza – Fiorello : «E’ stato un bel Festival. Se il risultato è questo - Il ballo del qua qua lo rifarei ben volentieri»

Amadeus E’ tempo di conferenza stampa per la finalissima del Festival di Sanremo 2024, in onda stasera in prima serata su Rai1. Dopo la serata ... ()