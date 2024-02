Sanremo 2024 La Rivoluzione del 4K - Esperienza Visiva e Sonora Senza Precedenti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Uno sforzo produttivo notevole che ha coinvolto circa 340 persone e richiesto l’utilizzo fra l’altro di 12 telecamere UHD, 40 radiomicrofoni digitali, circa 800 proiettori luminosi, 1.600 segnali audio, 7 km di strip led e 4 km di fibra.non è il primo evento live della Rai ad essere prodotto e trasmesso in UltraHD. Il 7 dicembre scorso infatti, in occasione della Prima alla Scala, Rai 4K aveva trasmesso il Don Carlo in diretta, evento interamente prodotto in formato 4K nativo.“Tecnicamente non ci sono grandi differenze, si trattava comunque di un prodotto 4K SDR”, ha detto Marco Cunsolo, direttore della Produzione TV Rai. “Molto diverso invece il contenuto video riferito alle luci, alla scena, alle movimentazioni sceniche. Quella del Festival è molto articolata, integrata da forme di illuminazione esterne e interne, unite a fonti video e ...

Sanremo, tutto pronto per la finale. A co-condurre Fiorello. Sul palco arriva Roberto Bolle. E poi un pezzo di storia della musica italiana, con Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di Non ho ...Sanremo, 10 feb. (askanews) – All’inizio della finale del Festival di Sanremo, ecco la classifica provvisoria dei 30 artisti in gara, nella somma del televoto, sala stampa e radio. Geolier guida la ...Come si decreta il vincitore del Festival di Sanremo Nella finale, ossia la quinta e ultima serata del 10 febbraio, vengono reinterpretate nuovamente tutte le 30 canzoni in gara. Viene comunicata al ...