Sanremo 2024 | la finale in diretta La classifica provvisoria | Geolier primo | Angelina Mango al secondo posto

Ancora una volta la Sagist Viaggi di Montelepre è stata premiata da Costa Crociere a bordo di Costa Smeralda ancorata in rada a Sanremo per tutta la durata del Festival della canzone italiana. La ceri ...È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. Stasera niente outfit stellari della co-co di turno visto che ad affiancare Amadeus ...Sanremo, tutto pronto per la finale. A co-condurre Fiorello. Sul palco arriva Roberto Bolle. E poi un pezzo di storia della musica italiana, con Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di Non ho ...