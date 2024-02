Sanremo 2024 | la conferenza stampa sabato 10 febbraio

(Adnkronos) - Luci accese, musica per le strade e ristoranti sempre pieni come se fosse un normale sabato sera. A Sanremo, durante il festival, si sa, non si dorme ed ecco che alle 3 di notte la città ...Selvaggia Lucarelli, giornalista, sui suoi canali social ha commentato la vittoria di Geolier nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024: "A me non piace, ma Geolier a 23 anni è un tormento ...E' la serata decisiva per il Festival di Sanremo. Sul palco, come annunciato, torna Fiorello a dar man forte ad Amadeus. Si riparte all'insegna degli altissimi ascolti che hanno caratterizzato gli ...