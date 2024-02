Sanremo 2024 | la classifica provvisoria del Festival con tutti i cantanti

È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. Stasera niente outfit stellari della co-co di ... (ilmattino)

Serata finale del Festival di Sanremo 2024 in cui scopriremo in diretta chi sarà il nuovo vincitore. Amadeus svelerà per la prima volta la classifica ... ()

Ovvero con il dolcissimo scambio di affetto tra Tiziano Ferro ed Emma Marrone. Lo scrive sui social il cantante: «Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi, troppi amici che partecipano.Alla vigilia di Sanremo Geolier era il bersaglio preferito della gran parte dei napoletani: colpa dell’utilizzo un po’ disinvolto della lingua dei padri in «I p’ me, tu p’ te». Arrivati alla fine del ...È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. Stasera niente outfit stellari della co-co di turno visto che ad affiancare Amadeus ...