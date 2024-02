Sanremo 2024 | la classifica della quarta serata

L’orchestra che lancia gli spartiti. Blanco che distrugge il palco dell’Ariston. No, non sono (solo) alcuni dei momenti iconici di edizioni passate ... (open.online)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sanremo 2024 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l’albo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sanremo 2024 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – tutti i vincitori e l’albo ... (oasport)

quote Angelina Mango per stare sul sicuro, Loredana Bertè per tentare l’azzardo. Le quote dei principali bookmaker sono state aggiornate dopo le ... (oasport)

Se Amadeus ha scelto di affidarsi come da tradizione a Gai Mattiolo per gli abiti di questo Sanremo 2024, diversa è stata invece la scelta del mattatore Fiorello. Lo showman siciliano, infatti, ha sce ...PORDENONE/UDINE «È molto bello poter dire a 38 anni che ci sono ancora delle prime volte». Racconta così Enrico Brun, compositore, pianista, polistrumentista, ...QUOTE Angelina Mango per stare sul sicuro, Loredana Bertè per tentare l'azzardo. Le quote dei principali bookmaker sono state aggiornate dopo le prime serate del Festival, e sono giunti ad un'unanime ...