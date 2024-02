Sanremo 2024 | la classifica della quarta serata Geolier vince | seguito da Angelina e Annalisa

(Di sabato 10 febbraio 2024)Al Festival di, al termine, è stata mostrata la. Ad esibirsi sono stati tutti e 30 i cantanti in gara, che hanno proposto cover in duetti con ospiti. Amadeus ha nuovamente stilato soltanto le prime 5 posizioni, derivate dalle votazioni di Televoto (34%), GiuriaSala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Il duetto vincitore è quello dicon Guè, Luchè e Gigi D’Alessio con il Medley “Strade”. Ecco la. 1., Guè, Luchè, Gigi D’Alessio – Medley “Strade” 2. ...

Un viaggio nella memoria collettiva, attraverso istantanee che fanno parte della storia della musica e della tv: la serata cover di Sanremo si conferma uno degli appuntamenti più amati del festival, ...Ghali ha deciso di omaggiare Michael Jackson durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Tutto nel suo look, dai guanti ai mocassini, passando per la giacca crop con spalline, ricordavano lo ...Che sia ad un concerto o sul palco dell'Ariston, il cantante indie-pop non rinuncia mai a questo accessorio. Ecco i motivi dietro alla scelta. In gara al Festival di Sanremo… Leggi ...