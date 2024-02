Sanremo 2024 | la classifica della quarta serata di cover

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024): ladedicata alle. In testa Geolier seguito da Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa Ladel Festival diha visto i 30 artisti in gara esibirsi in coinvolgenti, catturando l’attenzione di tre diverse giurie. Il verdetto è stato determinato da una combinazione di voto popolare tramite televoto (34%), giudiziosala stampa, televisione e web (33%), e preferenze delle radio (33%). La Top Five: emozioni e sorprese sul palco Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio (Medley Strade): Un’esplosione di energia ...